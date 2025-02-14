Джинсы клеш неожиданно стали трендом в 2025 году

Page Six: Популярные в 2000-х джинсы клеш неожиданно стали трендом в 2025 году

Джинсы клеш, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, неожиданно обрели популярность в текущем сезоне. Об этом сообщает Page Six.

Американский рэпер Кендрик Ламар выступил в брюках упомянутой модели на футбольном матче Супербоул. Известно, что музыкант вышел на сцену в джинсах люксового бренда Celine. Помимо него, тренду последовала и супруга принца Гарри Меган Маркл, которая появилась на международном соревновании ветеранов Invictus Games в джинсах марки Veronica.

Отмечается, что в джинсах клеш замечали на публике и других знаменитостей, среди которых оказались супермодель Белла Хадид, актрисы Сьюки Уотерхаус и Николь Кидман, а также певец Джон Легенд и другие.

Ранее в феврале зумеры вернули в моду джинсы скинни и напугали 30-летних.