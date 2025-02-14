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18:13, 14 февраля 2025Ценности

Джинсы клеш неожиданно стали трендом в 2025 году

Page Six: Популярные в 2000-х джинсы клеш неожиданно стали трендом в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Tony Haupt / Globallookpress.com

Джинсы клеш, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, неожиданно обрели популярность в текущем сезоне. Об этом сообщает Page Six.

Американский рэпер Кендрик Ламар выступил в брюках упомянутой модели на футбольном матче Супербоул. Известно, что музыкант вышел на сцену в джинсах люксового бренда Celine. Помимо него, тренду последовала и супруга принца Гарри Меган Маркл, которая появилась на международном соревновании ветеранов Invictus Games в джинсах марки Veronica.

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Отмечается, что в джинсах клеш замечали на публике и других знаменитостей, среди которых оказались супермодель Белла Хадид, актрисы Сьюки Уотерхаус и Николь Кидман, а также певец Джон Легенд и другие.

Ранее в феврале зумеры вернули в моду джинсы скинни и напугали 30-летних.

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