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09:52, 14 февраля 2025Бывший СССР

Эстонской православной церкви отказали в смене названия

Суд отказал Эстонской православной церкви в смене названия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонской православной церкви (ЭПЦ) не разрешили сменить название. Об этом рассказал епископ Тартуский Даниил, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, Эстонская православная церковь 30 января получила постановление регистрационного отдела Тартуского уездного суда об отказе в регистрации запрашиваемого названия. Церковь хотела добиться переименования в Эстонскую христианскую православную церковь, но ведомство отказало, заявив, что новое название «вводит в заблуждение». Епископ заключил, что в ЭПЦ намерены оспорить отказ в регистрации.

Ранее Министерство внутренних дел Эстонии заявило о вероятном разрыве связей между ЭПЦ и Московским патриархатом. В ведомстве добавили, что окончательное решение о закрытии религиозных объединений в итоге примет лишь суд.

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