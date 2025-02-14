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07:06, 14 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала двух россиян за попытку поджечь технику в военной части

В Приангарье ФСБ задержала двух человек за попытку поджечь военную технику
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Приангарье сотрудники ФСБ задержали двух жителей за попытку поджечь специальную военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным силовиков, подозреваемые забросили на территорию части в Ангарске бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Военные и техника не пострадали.

Также сообщается, что задержанные пытались получить разведданные по другим военным объектам для совершения поджогов. На допросе они рассказали, что сотрудничали с представителем украинских спецслужб, который обещал заплатить за поджог 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила дело в отношении бывшей сотрудницы оборонного предприятия России, сотрудничавшей со спецслужбами Украины.

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