ФСБ возбудила дело против бывшей сотрудницы оборонного предприятия России

ФСБ: Экс-сотрудница предприятия ОПК в Перми сотрудничала со спецслужбой Украины

Бывшая сотрудница оборонного предприятия Перми сотрудничала с украинской спецслужбой, против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Жительница Перми, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), по собственной инициативе вышла на связь с представителем иностранного государства и предложила свои услуги. Она передавала украинской спецслужбе информацию о деятельности предприятия ОПК.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Ранее 13 февраля сообщалось, что в Новороссийске сотрудники ФСБ России задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании украинской экстремистской организации.