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14:55, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

Глава МИД Литвы Будрис: европейские резервы пусты из-за поддержки Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Florian Gaertner / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что поддержка Украины опустошила европейские резервы. Его слова передает ТАСС.

«Поддержка Украины показала всем, что наши резервы были наполовину пусты. Теперь они пусты из-за поддержки Украины, и нам нужно их заполнить», — заявил Будрис.

Глава МИД добавил, что сводить дебаты к вопросу о том, требует ли что-то новая администрация США от Европы, было бы непродуктивно.

Ранее Будрис заявил, что страны Европы, входящие в НАТО, должны повысить оборонные расходы и сбалансировать структуру страновых вкладов. Он добавил, что США спонсирует две трети оборонного бюджета НАТО, и назвал такую ситуацию несправедливой.

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