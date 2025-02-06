Литва призвала союзников по НАТО из Европы повысить расходы на оборону

Глава МИД Литвы Будрис призвал союзников по НАТО из Европы повысить расходы

Страны Европы, входящие в НАТО, должны повысить оборонительные расходы и сбалансировать структуру страновых вкладов. Тратить больше на оборону союзников по военному блоку из Европы призвал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает портал Delfi.lt.

«Европа должна делать больше, чтобы стать сильнее. От всех наших совместных инвестиций в оборону зависит, насколько сильным и боеспособным будет Альянс НАТО», — заявил дипломат.

Он добавил, что США спонсирует две трети оборонного бюджета НАТО, и назвал такую ситуацию несправедливой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.