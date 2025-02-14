Глава МИД Великобритании оценил переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Лэмми: Звонки Трампа Путину и Зеленскому в данный момент — это только разговоры

Звонки президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому в данный момент — это только разговоры. Переговоры глав государств оценил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает Reuters.

«Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Путиным и действительно хотел поговорить с Зеленским, но на данный момент это всего лишь разговоры. Мы еще далеки от достижения мира путем переговоров», — сказал он.

Лэмми также отметил, что Лондон и Вашингтон считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что у Британии и США есть желание положить конец украинскому конфликту.