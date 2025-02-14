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07:00, 14 февраля 2025Мир

Глава МИД Японии выступил с необычным заявлением о России

Глава МИД Японии Ивая призвал к взаимопониманию с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава МИД Японии Такэси Ивая призвал к взаимопониманию с Россией. С необычным заявлением он выступил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Необычность» слов министра заключается в том, что в стандартное заявление о сложных отношениях с РФ и следовании национальным японским интересам мысль о необходимости «взаимопонимания» с Москвой была добавлена впервые. При этом исчезло упоминание «нападения России на Украину».

«Между нашими странами есть много проблемных моментов, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия – страна-сосед и необходимо взаимопонимание. Мы по-прежнему будем определять отношения с Россией исходя из того, что послужит национальным интересам Японии», — сказал Ивая.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал отменить все санкции против России. «Их введение было огромной ошибкой и просчетом прежней администрации США Джо Байдена», — подчеркнул он.

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