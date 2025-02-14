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05:30, 14 февраля 2025Мир

В Японии призвали отменить все санкции против России

Японский депутат Судзуки: Санкции против РФ были главной ошибкой Байдена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Санкции против России не имеют никакого смысла и должны быть отменены. С таким призывом в интервью ТАСС выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Япония должна дать понять, что экономические и персональные санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Их введение было огромной ошибкой и просчетом прежней администрации США Джо Байдена», — сказал он.

По его словам, Байден обещал, что после санкций Россия прекратит боевые действия на Украине за два месяца, однако с тех пор прошло почти три года. Судзуки подчеркнул, что РФ является мировой державой, которая просто не может проиграть Украине.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз не намерен отказываться от санкционного давления на Россию, несмотря на те планы, которые есть у США в контексте урегулирования конфликта на Украине.

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