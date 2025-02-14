Японский депутат Судзуки: Санкции против РФ были главной ошибкой Байдена

Санкции против России не имеют никакого смысла и должны быть отменены. С таким призывом в интервью ТАСС выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Япония должна дать понять, что экономические и персональные санкции не имеют смысла и должны быть отменены. Их введение было огромной ошибкой и просчетом прежней администрации США Джо Байдена», — сказал он.

По его словам, Байден обещал, что после санкций Россия прекратит боевые действия на Украине за два месяца, однако с тех пор прошло почти три года. Судзуки подчеркнул, что РФ является мировой державой, которая просто не может проиграть Украине.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз не намерен отказываться от санкционного давления на Россию, несмотря на те планы, которые есть у США в контексте урегулирования конфликта на Украине.