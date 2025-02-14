Глава Минобороны Германии назвал неприемлемой речь Вэнса

Писториус: Речь Вэнса в Мюнхене является неприемлемой

Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности является неприемлемой и якобы свидетельствует о вмешательстве американской стороны в дела Европы. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает газета The Guardian.

«Он говорит об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, он сравнивает условия в некоторых частях Европы с условиями в авторитарных регионах (...), это неприемлемо», — возмутился глава немецкого оборонного ведомства.

Писториус также добавил, что в своей речи Вэнс пытается поставить под сомнение наличие демократии в Европе и ее функционирование, что также возмутило многих политиков.

Ранее Вэнс заявил, что решение Конституционного суда Румынии отменить итоги первого тура президентских выборов было основано на «хлипких подозрениях». По его словам, если чиновники всерьез принимают решения отменить итоги голосования, оправдывая их якобы вмешательством России, то это означает наличие проблем у стран Европы и слабость их собственной демократии.