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18:37, 14 февраля 2025Мир

Вэнс раскритиковал решение отменить итоги выборов в Румынии

Вэнс: Отмена итогов выборов в Румынии была основана на хлипких подозрениях
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhang Gaiping / Globallookpress.com

Решение Конституционного суда Румынии отменить итоги первого тура президентских выборов было основано на «хлипких подозрениях». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает агентство Reuters.

«Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны. (...) Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», — рассказал политик.

Вэнс также подчеркнул, что обвинения во вмешательстве России в выборы не может служить предлогом для отмены выборов. Эти слова вызвали редкие аплодисменты присутствовавших в зале.

Ранее помощник по связям с общественностью Уильям Мартин заявил, что интервью Вэнса газете The Wall Street Journal не содержало каких-либо угроз в адрес России. При этом вице-президент США утверждал, что вопрос отправки войск на Украину остается на повестке дня и этот вариант может быть воплощен в случае, если переговоры не будут добросовестными. Он также отметил, что Вашингтон не исключает введение против Москвы новых санкций.

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