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17:59, 14 февраля 2025Мир

В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

Помощник Вэнса Мартин: Вице-президент США не угрожал России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса газете The Wall Street Journal (WSJ) не содержало каких-либо угроз в адрес России. Об этом написал его помощник по связям с общественностью Уильям Мартин в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента Трампа позиции, когда начнутся переговоры», — отметил представитель.

Ранее Вэнс в интервью WSJ заявил, что вопрос отправки войск США на Украину остается на повестке дня и может быть воплощен в случае, если переговоры не будут «добросовестными». Он также отметил, что Вашингтон не исключает введение против Москвы новых санкций.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов «перезапустить» отношения с Москвой, если удастся заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. Как он отметил, в результате мирных переговоров «выйдет сделка, которая шокирует многих людей».

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