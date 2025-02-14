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08:48, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Google уличили в одном запрете для россиян

В России пропала функция переименования объектов на картах Google
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

В сервисе Google Maps пропала функция переименования объектов, но только для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что подобный запрет действует для России, при этом в других странах постсоветского пространства функция по-прежнему доступна. Среди них Казахстан, Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан и Киргизия.

Отмечается, что функция пользовалась популярностью у подростков — они могли менять названия школ и других образовательных учреждений, в результате чего в Google картах у них были смешные названия. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что данный запрет «не нарушает ничьи права».

Ранее Google отказался менять названия населенных пунктов в Крыму на украинские. Отмечается, что на картах отображается советское название населенного пункта Красноперекопск, который Украина переименовала в Яны Капу в 2023 году.

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