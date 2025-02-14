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19:52, 14 февраля 2025Среда обитания

ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

Ученые НГУ разработали прибор для выявления дефектов городской инфраструктуры
Мария Черкасова

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Устройство для обнаружения дефектов городской инфраструктуры разработали в Центре искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Модель станет одним из инструментов работы с системой «умный город». Камеры и специально обученная нейронная сеть смогут с большой точностью выявлять неработающие световые опоры или светофоры, ямы на дорогах и другое. Устройство также будет «выдавать» решение проблемы, используя логико-семантический блок, рассказал один из создателей Андрей Нечесов. Изобретение также может мониторить автомобильные дороги, строящиеся дома, мосты, скверы, инженерно-технические коммуникации.

Ученые в настоящее время разрабатывают еще несколько устройств. Все вместе они сформируют линейку решений, которую впоследствии интегрируют в фреймворк «Сигма» — набор IT-инструментов, упрощающий работу со сложными веб-проектами. Инструменты могут быть использованы для мониторинга и управления состоянием городской среды.

Ранее стало известно, что в Москве начнет работу новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир». Он будет измерять уровень шума на дорогах и штрафовать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. В январе 2025 года устройство прошло сертификацию и получило разрешительные документы в Росстандарте.

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