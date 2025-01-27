В Москве появится штрафующий громкий транспорт шумомер

Дептранс показал шумомер, который будет штрафовать громкие авто и мотоциклы

В Москве начнет работу новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», который умеет измерять уровень шума на дорогах и будет штрафовать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. Его показала пресс-служба Дептранса столицы.

По информации источника, в январе 2025-го шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте. Его тестировали с 2021 года и проводили исследования допустимого уровня шума от транспорта. В дальнейшем власти города утвердят предельные уровни шума, определят наказание за превышение допустимого уровня и внесут соответствующие изменения в законодательство.

По словам заммэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, шумомер позволит сделать дороги столицы и жизнь в городе в целом более комфортными. До внесения изменений в законодательство камеры будут использоваться для мониторинга. В ходе дальнейшего тестирования специалисты смогут подобрать для установки «Эфира» подходящие места, где измерение шума наиболее актуально, добавил чиновник.

Ранее в январе стало известно, что в Москве обновились правила пользования метрополитеном. Так, велосипеды и средства индивидуальной мобильности, исключая детские, должны перевозиться исключительно в чехлах. Помимо этого, передвигаться на велосипедах, самокатах, роликах по станциям и переходам метро теперь запрещено.