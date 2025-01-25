В Москве обновили правила пользования метро

Дептранс: в Москве обновились правила пользования метро

В Москве обновились правила пользования метро, об этом сообщил в Telegram-канале департамент транспорта.

«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных», — уточнил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Так, велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, должны перевозиться только в чехлах, передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по станциям и переходам метро не разрешается.

Также запрещено открывать двери вагонов во время движения и остановок и препятствовать их открытию и закрытию на станциях. Выходить можно только после полного открытия дверей, не следует задерживать отправление состава.

Дептранс напомнил о том, что в метро нельзя курить, в том числе использовать электронные устройства и устройства для нагревания табака. Животных полагается перевозить в клетках, специальных контейнерах и сумках для безопасности и комфорта поездок. Исключение составляют собаки-поводыри на специальном поводе, которые необходимы слабовидящим и незрячим пассажирам для передвижения.

Ранее в январе мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что через пять лет в городе появится около 40 новых станций метро.

