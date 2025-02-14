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13:58, 14 февраля 2025Экономика

Крыша новой остановки рухнула на россиянина

В Омске крыша остановки рухнула и придавила ждавшего транспорт мужчину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Омске крыша остановки рухнула на ждавшего общественный транспорт мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на площади Серова. Павильон сложился пополам и придавил россиянина — пострадавшему зажало ноги, но он смог выбраться. Удар смягчила сумка, поэтому серьезных травм мужчине удалось избежать.

Авторы публикации отмечают, что эта остановка в городе достаточно новая — ее установили в 2023 году. Конструкция до сих пор находится на гарантии, и подрядчик должен будет ее отремонтировать. Весной власти пообещали проверить все подобные павильоны в городе, чтобы ситуация не повторилась.

Ранее на ребенка в Оренбурге рухнула оставленная в подъезде железная дверь. Инцидент произошел 17 января в доме по улице Юных Ленинцев. Дверь рухнула на ребенка на лестничной площадке возле лифта, после чего он был госпитализирован с переломом.

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