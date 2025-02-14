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18:47, 14 февраля 2025Силовые структуры

Легендарный адвокат решил вернуться в Россию после 17 лет международного розыска

«Ъ»: Адвокат Борис Кузнецов, находящийся в розыске, решил вернуться в Россию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Борис Кузнецов

Борис Кузнецов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Легендарный адвокат Борис Кузнецов, участвовавший в целом ряде резонансных дел, решил вернуться в Россию после 17 лет международного розыска по обвинению ФСБ в разглашении гостайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

80-летний Кузнецов, проживающий в Испании, направил начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрею Стрижову обращение, в котором просит прекратить свое уголовное преследование. Он указывает на свой возраст и пишет, что хочет «умереть в стране, где родился».

Адвокат после 20-летней службы в уголовном розыске прославился защитой бывшего генерала КГБ Олега Калугина, ученого Игоря Сутягина, семей моряков с подлодки «Курск». Он уехал из России в 2007 году в США, где получил политическое убежище.

В России против него было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны. В 2013 году Пресненский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

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