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14:54, 14 февраля 2025Экономика

Егору Летову поставят памятник на родине

В Омске поставят памятник лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову
Виктория Клабукова

Фото: Nadezhda Lebedeva / Globallookpress.com

Памятник лидеру панк-группы «Гражданская оборона» Егору Летову появится на родине музыканта, в Омске. Об этом сообщает агентство «Омскрегион».

С инициативой о создании мемориала рокеру выступили местные художники — мозаичист Антон Козлов и скульптор Мейрам Баймуханов. Последний уже стал победителем конкурса на лучший памятник участникам специальной военной операции (СВО) — монумент под названием «Три богатыря XXI века» планируется к установке в городе Кудрово Ленобласти. «Для российской рок-сцены, для российского андеграунда вообще Игорь Федорович (настоящее имя Егора Летова — прим. «Ленты.ру») очень значимая фигура. И крайне важно сохранить эту память, зафиксировать ее, потому что наше поколение, конечно, хорошо помнит "Гражданскую оборону", но пройдет какое-то время и все это может кануть в лету», — убежден Баймуханов.

При разработке эскиза памятника Летову Баймуханов ориентировался на мировоззрение самого музыканта — по словам скульптора, фронтмен «Гражданской обороны» был бы против традиционной бронзовой фигуры. По задумке Баймуханова, мемориал будет представлять собой стопку из кассет с альбомами коллектива, на одной из которых будет размещен портрет самого Летова. Памятник предлагают поставить в парке 30-летия ВЛКСМ на островке посреди пруда. «Здесь же у пруда в перспективе можно проводить музыкальные фестивали», — полагает скульптор.

Ранее волну обсуждений вызвало предложение установить в Воронеже памятник уроженцу города — лидеру панк-группы «Сектор Газа» Юрию Хою. Мэр Сергей Петрин вынес этот вопрос на всеобщее голосование. В идее возвести памятник рокеру активисты усмотрели противоречие указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Общественники заявляют, что коллектив своими песнями дискредитирует институт семьи и органы власти, а также способствует пропаганде наркотиков и распущенности, глумится над понятием патриотизма, оскорбляет чувства верующих, упоминает сатанизм, суицид и некрофилию. Инициативу решили довести до сведения прокуратуры.

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