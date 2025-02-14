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04:53, 14 февраля 2025Мир

Макрон согласился с требованием США по Украине

Макрон согласился с требованием США к Европе взять ответственность за Украину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В свете последних заявлений США по Украине европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире, считает французский президент Эммануэль Макрон. Он высказался об этом интервью газете Financial Times.

«[Президент США Дональд] Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — согласился глава Франции.

По словам Макрона, его не удивляют недавние действия американского лидера. Как утверждает французский президент, решения Трампа дают Европе пространство для маневра.

«Это как электрошок. Нам нужна встряска, как снаружи, так и изнутри. Для европейцев это будет большим потрясением», — отметил он. Чтобы достичь стратегического пробуждения, европейским странам нужно нарастить расходы на оборону, увеличить рост экономики и произвести дерегуляцию и интеграцию всех ее отраслей, считает Макрон.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина стал «унижением для Европы». Как утверждает депутат парламента ФРГ, нет ничего плохого в беседе двух лидеров, однако Украина, как и Европа, не были проинформированы о планах Трампа связаться с Путиным.

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