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04:26, 14 февраля 2025Мир

Разговор Трампа с Путиным назвали унижением для Европы

Депутат ФРГ Штрак-Циммерманн: Беседа Трампа с Путиным стала унижением для Европы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина стал «унижением для Европы», считает председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Ее цитирует телеканал N-tv.

Как утверждает депутат парламента ФРГ, нет ничего плохого в беседе двух лидеров, однако Украина, как и Европа, не были проинформированы о планах Трампа связаться с Путиным. По мнению Штрак-Циммерманн, глава Соединенных Штатов хочет вести переговоры об Украине «без ее присутствия и присутствия европейцев».

«Германия под руководством [канцлера] Олафа Шольца также потерпела полный провал в реализации настоящего поворотного момента», — добавила она.

Ранее телеканал CNN констатировал, что «американский век Европы» подошел к концу из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным и призыва шефа Пентагона Пита Хегсета в адрес Европы «взять на себя ответственность за безопасность на континенте».

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