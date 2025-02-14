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18:40, 14 февраля 2025Мир

Маск отреагировал на призыв потерпеть его смайлом

Маск поставил смеющиеся смайлы на призыв Вэнса его потерпеть
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск поставил два смеющихся смайла на призыв вице-президента США Джей Ди Вэнса его «потерпеть несколько месяцев». Соответствующий пост он разместил в своем аккаунте в социальной сети X.

Свою реакцию в виде смайлов предприниматель оставил под постом американского политического активиста и писателя Чарли Кирка, опубликовавшего соответствующую новостную запись.

Кроме того, Маск прокомментировал слова заместителя главы государства в еще одном посте. «Сделаем Европу снова великой!» — отметил миллиардер. Он также добавил запись тремя призывами «MEGA», являющимися сокращениями фразы.

Ранее Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейцев несколько месяцев «потерпеть» Маска, если европейцы согласны с деятельностью экологического активисты Греты Тунберг. Кроме того, он подчеркнул, что считает неправильным подавление отличающихся от большинства мнений. По его словам, запрет свободы слова «ничего не защищает» и «является самым верным способом разрушить демократию».

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