Вице-президент США Вэнс призвал европейцев потерпеть Маска несколько месяцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейцев несколько месяцев «потерпеть» американского бизнесмена и главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

«Если американская демократия может выдержать десять лет ворчания Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», — сказал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что считает неправильным подавление отличающихся от большинства мнений. По его словам, запрет свободы слова «ничего не защищает» и «является самым верным способом разрушить демократию».

Ранее Олаф Шольц раскритиковал Маска за поддержку ультраправых сил в Европе, комментирую показанный бизнесменом нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Канцлер заявил, что Маск является угрозой демократическому развитию Европы. Американский миллиардер в ответ исковеркал имя канцлера и назвал его тупицей.