Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 14 февраля 2025Мир

Вэнс призвал европейцев потерпеть Маска несколько месяцев

Вице-президент США Вэнс призвал европейцев потерпеть Маска несколько месяцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс . Фото: Leah Millis / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейцев несколько месяцев «потерпеть» американского бизнесмена и главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

«Если американская демократия может выдержать десять лет ворчания Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», — сказал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что считает неправильным подавление отличающихся от большинства мнений. По его словам, запрет свободы слова «ничего не защищает» и «является самым верным способом разрушить демократию».

Ранее Олаф Шольц раскритиковал Маска за поддержку ультраправых сил в Европе, комментирую показанный бизнесменом нацистский жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. Канцлер заявил, что Маск является угрозой демократическому развитию Европы. Американский миллиардер в ответ исковеркал имя канцлера и назвал его тупицей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина рассказала, когда инфляция достигнет пика в 2025 году. К чему готовиться россиянам?

      Корабль «Виктор Великий» вышел на испытания

      Неуправляемое колесо лесовоза снесло 11-летнего российского школьника и попало на видео

      Артемий Лебедев высказался о Слепакове и его признании иноагентом

      В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше