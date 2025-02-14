Милонов возмутился скидками на «срамные товары» на День святого Валентина

Милонов призвал учредить полицию нравов из-за некоторых товаров к 14 февраля

Скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат считает, что в России нужно учредить некий орган, который мог бы быть назван полицией нравов. «Орган, который бы следил за соблюдением норм и правил, которым характеризуется защита традиционных ценностей от таких коммерческих поползновений», — указал он.

Милонов также отметил, что День святого Валентина стал символом регресса духовных ценностей в «пошлость и меркантильность».

Ранее стало известно о предпочтениях россиян на тему празднования Дня всех влюбленных. Выяснилось, что почти треть респондентов в браке мечтают начать праздник с утреннего секса — этот вариант выбрали 31 процент опрошенных (среди женщин таких 26 процентов, среди мужчин — 35). В то же время четверть опрошенных (25) отдали предпочтение завтраку в ресторане, а другие 13 процентов хотят завтрак или кофе в постель. Женщины также чаще выбирали цветы и подарок с утра, а мужчины — совместный просмотр фильма в постели.