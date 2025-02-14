Митя Фомин раскрыл секрет успеха в шоу-бизнесе

Певец Митя Фомин назвал постоянное развитие секретом успеха в шоу-бизнесе

Чтобы оставаться в шоу-бизнесе «на плаву» и быть интересным аудитории, необходимо постоянно развиваться, двигаться вперед. Об этом заявил звезда группы «Hi-Fi», певец Митя Фомин. Его слова передают «Страсти».

51-летний артист заявил, что всегда старается идти вперед, несмотря на трудности. Фомин признался, что иногда его посещает ощущение, будто он буксует, но это не останавливает его движение вперед. В современном шоу-бизнесе, предупредил певец, любое промедление грозит тем, что люди тебя попросту забудут.

«Если исполнитель хочет жить дальше, он не может ограничиваться одним треком. Тем более сейчас, когда время идет очень быстро. Люди быстро забывают своих кумиров и не помнят, что было вчера. И, естественно, чтобы быть на плаву, надо что-то, мать его за ногу, делать», — заявил артист.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказался записывать трек с известным рэпером OG Buda. Тот пригласил Жукова на студию, где представил свое видение хитового трека «18 мне уже». Жуков признался, что отказался от этой идеи из-за аранжировки, которая просто не подходила в трибьют-альбом.