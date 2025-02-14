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20:27, 14 февраля 2025Культура

Моргенштерн показал лицо без татуировок

Рэпер Алишер Моргенштерн опубликовал фото своего лица после сведения татуировок
Андрей Шеньшаков

Кадр: @morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом), находящийся в реабилитационной клинике, показал лицо без татуировок. Снимок опубликован в Telegram-канале артиста.

На фотографии видно лицо Алишера без его знаменитых эпатажных тату: у него на лбу были набиты три шестерки и нота, а на щеках — оккультный символ и буквы «ЬТРЕМС», которые образовывали слово при взгляде артиста в зеркало. Теперь все четыре татуировки исчезли, а на снимке видно лишь изображение на шее.

Подписчики рэпера обратили внимание на свежесть лица исполнителя и одобрили решение Моргенштерна обратиться за помощью и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Ранее стало известно, что музыкант Алишер Моргенштерн, который продолжает курс реабилитации в одной из клиник, решил удалить татуировки с лица.

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