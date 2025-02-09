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20:32, 9 февраля 2025Культура

Моргенштерн решил удалить татуировки с лица

Моргенштерн опубликовал видео с удалением татуировок на лице
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) решил удалить татуировки с лица. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С чистого листа, с чистого лица», — подписал артист видео, на котором мастер сводит его тату. Музыкант также удалил все публикации в блоге.

Ранее Моргенштерн, который продолжает курс реабилитации в рехабе, впервые прокомментировал ситуацию с объявлением его в розыск и арестом имущества в России.

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