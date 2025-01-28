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20:31, 28 января 2025Культура

Моргенштерн впервые отреагировал на объявление в розыск

Рэпер Моргенштерн не понял, за что его объявили в розыск в России
Андрей Шеньшаков
Алишер Валеев (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Алишер Валеев (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом), который продолжает курс реабилитации в рехабе, впервые прокомментировал ситуацию с объявлением его в розыск и арестом имущества в России. Своими эмоциями артист поделился в Telegram-канале.

По словам музыканта, он не понимает, за что к нему применяются такие жесткие санкции со стороны российских правоохранителей. Также он отметил, что его «карта мира» уменьшилась еще на десяток стран.

«Спасибо СК РФ за отличное промо к альбому. Один вопрос, конечно, немного мучает: за что? Надеюсь, однажды узнаю. А пока готовьте свои вопросы, я созрел для прямого эфира из рехаба», — написал Алишер.

Ранее стало известно, что Моргенштерн объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Известно, что суд наложил арест на его имущество.

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