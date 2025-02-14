Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

Гидрометцентр: Снег и гололед ожидаются в Москве в День святого Валентина

В пятницу, 14 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами гололедица. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованном на сайте.

В столице температура воздуха остановится в пределах от минус 3 до минус 5 градусов днем и до минус 10 градусов ночью. По области дневная температура составит от минус 3 до минус 8, ночная — до минус 12.

Также ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5-11 метров в секунду и атмосферное давление на уровне 743-745 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил москвичей, что грядущее воскресенье, 16 февраля, станет самым холодным днем за неделю. После него придет потепление.