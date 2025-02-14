Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:26, 14 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

Гидрометцентр: Снег и гололед ожидаются в Москве в День святого Валентина
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В пятницу, 14 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами гололедица. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованном на сайте.

В столице температура воздуха остановится в пределах от минус 3 до минус 5 градусов днем и до минус 10 градусов ночью. По области дневная температура составит от минус 3 до минус 8, ночная — до минус 12.

Также ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5-11 метров в секунду и атмосферное давление на уровне 743-745 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил москвичей, что грядущее воскресенье, 16 февраля, станет самым холодным днем за неделю. После него придет потепление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину». В США раскрыли детали беседы Трампа с Зеленским

      В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

      Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки в Италии

      Россиянам перечислили отрасли с наибольшим ростом спроса на работников

      Психолог перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки

      Пассажирка из Дубая оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за подарка мужа

      Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

      Певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье

      В Италии задержан организовавший многомилионную схему мошенничества россиянин

      Захарова назвала главу МИД Великобритании жертвой британского образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше