Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 14 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Варакин: самым холодным днем на неделе станет воскресенье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Воскресенье, 16 февраля, станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве. Об этом жителей и гостей столицы предупредил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

По его словам, Москву ожидает несколько волн похолодания, которое в общей сложности продлится до 21-22 февраля. Ночью температура может опуститься до минус 14 — минус 18, а днем до минус 10 — минус 14. Также ожидается снег от двух до трех сантиметров.

На текущей неделе пик холода придется на последний выходной, после чего придет потепление. «С понедельника до 19-го февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — отметил Варакин.

Он подчеркнул, что осадки в Москве в этом месяце окажутся меньше нормы. Сейчас в столице выпало лишь 10 процентов от обычного показателя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход нормальной для февраля погоды в ряд российских регионов. Похолодание ожидается в центре европейской части страны, а также на юге и в Поволжье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

      Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

      Бывший советник Трампа признал крупную победу Путина над США

      В Китае оценили предложение Трампа по ядерному оружию

      В Москве заметили замерзающего ребенка внутри запертого Mercedes-Benz

      В российских школах решили увеличить количество уроков по одному предмету

      Москвичей предупредили о самом холодном дне

      В Киеве решили не отказываться от вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше