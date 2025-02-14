На радаре самолета с россиянами на борту появилось множество фантомных меток

Aviaincident: На радаре летевшего из Москвы самолета появились фантомные метки

На радаре самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту появилось множество фантомных меток. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Самару Boeing 737–800 в четверг, 13 февраля. Экипаж доложил о большом количестве меток на приборе ТКАС.

При этом по маршруту полета другие воздушные суда отсутствовали. Пилоты решили продолжить рейс, поскольку угрозы его безопасности не было.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет авиакомпании «Аврора» дважды не смог сесть в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий. Один из пассажиров рейса сообщил, что борт пытался зайти на посадку, но его начало сдувать ветром перед взлетно-посадочной полосой.

