Самолет с россиянами на борту начало сдувать ветром перед посадкой

Самолет из Хабаровска дважды не смог сесть в аэропорту назначения из-за ветра

Летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет авиакомпании «Аврора» дважды не смог сесть в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиагавани Елизово.

Один из пассажиров рейса рассказал, что борт пытался зайти на посадку, но его начало сдувать ветром перед самой взлетно-посадочной полосой. Сделав еще один круг, лайнер вновь попробовал приземлиться, но и эта попытка не увенчалась успехом.

Тогда пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет благополучно приземлился в Магадане, никто не пострадал.

Ранее летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 11 февраля.