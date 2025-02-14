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10:18, 14 февраля 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту начало сдувать ветром перед посадкой

Самолет из Хабаровска дважды не смог сесть в аэропорту назначения из-за ветра
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет авиакомпании «Аврора» дважды не смог сесть в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиагавани Елизово.

Один из пассажиров рейса рассказал, что борт пытался зайти на посадку, но его начало сдувать ветром перед самой взлетно-посадочной полосой. Сделав еще один круг, лайнер вновь попробовал приземлиться, но и эта попытка не увенчалась успехом.

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Тогда пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет благополучно приземлился в Магадане, никто не пострадал.

Ранее летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 11 февраля.

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