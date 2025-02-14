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10:35, 14 февраля 2025Бывший СССР

На Украине глухого на одно ухо мужчину отправили на фронт

Глухой на одно ухо пленный Ященко рассказал о мобилизации в ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ященко был мобилизован, несмотря на полную глухоту на одно ухо. Об этом он рассказал в видеоролике Минобороны России, передает ТАСС.

Он рассказал, что 5 сентября его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, пять дней он лежал в харьковской больнице и лечил уши, но 12 сентября его отправили в учебную часть. Ященко надеялся, что его спишут, но врач на медкомиссии сказал ему, что тоже глух на одно ухо. Таким образом мужчина был мобилизован.

По его словам, на фронте он оказался ранен, но не дождался ротации или эвакуации и спустя месяц сдался в плен. Пленный рассказал, что его подразделение было запрещено эвакуировать, им самим был дан приказ сражаться до последнего. Им также пригрозили расстрелом в случае попыток отступления. Ященко рассказал, что ночью он вместе с сослуживцами попытался сменить позицию, но наткнулся на российских военных, которым сдался в плен.

«Лучше оказаться в плену, чем погибнуть, чтобы не оставить детей сиротами, а жену вдовой», — заключил пленный.

Ранее пленный военный ВСУ Владимир Володарский рассказал, что в его батальоне командиры вымогали у солдат до 15 тысяч долларов, чтобы не отправлять их на передовую. Он уточнил, что был мобилизован в ВСУ в первые дни спецоперации, несмотря на то что у него трое детей.

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