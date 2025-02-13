В ВСУ заявили о возможности откупиться от попадания на передовую

В ВСУ можно откупиться от попадания на передовую за 15 тысяч долларов

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Володарский рассказал, что в его батальоне командиры вымогали у солдат до 15 тысяч долларов, чтобы не отправлять их на передовую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Он отметил, что в 13-м батальоне очень много пропавших без вести. «Не хочешь служить, плати деньги, чтобы не идти на передок [передовую]. Сумма варьируется, там от 10 до 15 тысяч долларов», — добавил военный.

Он уточнил, что был мобилизован в ВСУ в первые дни спецоперации (СВО) несмотря на то, что у него трое детей.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о случаях вымогательств в рядах украинской армии, а также опубликовало расценки на откуп от отправки на передовую.