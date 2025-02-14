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16:00, 14 февраля 2025Бывший СССР

На Украине открыли уголовные дела против Порошенко и Коломойского

Генпрокуратура Украины открыла уголовные дела против Порошенко и Коломойского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные дела против украинского экс-президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), политика Виктора Медведчука и еще двух украинских олигархов. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из публикации, Порошенко и Медведчука подозревают в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Также Генпрокуратура расследует дело против Коломойского о незаконном присвоении средств и о подстрекательстве к убийству.

13 февраля совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Активы бывшего президента Украины заблокированы, а его госнаграды и знаки отличия аннулированы. Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».

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