На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

Хойсген: Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. О скором важном объявлении республиканца рассказал глава форума Кристоф Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы», — сказал он.

По его словам, в ходе конференции станет очевидно, что европейские страны должны полагаться только на свои силы в области безопасности.