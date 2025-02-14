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18:00, 14 февраля 2025Мир

На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

Хойсген: Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы
Семен Александров (редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс может анонсировать массовый вывод американских сил из Европы в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. О скором важном объявлении республиканца рассказал глава форума Кристоф Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Я предполагаю, что сегодня вице-президент США также объявит, что большая часть войск США будет выведена из Европы», — сказал он.

По его словам, в ходе конференции станет очевидно, что европейские страны должны полагаться только на свои силы в области безопасности.

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