Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 14 февраля 2025Мир

Шеф Пентагона высказался о военном присутствии США в Европе

Глава Пентагона Хегсет: Военное присутствие США в Европе не будет вечным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Kubitza / Globallookpress.com

Военное присутствие США в Европе не будет вечным. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве, передает CNN.

«Вот почему наше послание европейским союзникам столь категорично: сейчас самое время инвестировать. Потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет длиться вечно», — отметил глава Пентагона.

Хегсет также подчеркнул важность присутствия американских сил на европейском континенте.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. Во время предвыборной кампании республиканец обещал добиться увеличения расходов НАТО на оборону до пяти процентов от ВВП.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Под ударом оказался саркофаг энергоблока, разрушенного во время аварии 1986 года

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше