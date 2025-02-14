Шеф Пентагона высказался о военном присутствии США в Европе

Глава Пентагона Хегсет: Военное присутствие США в Европе не будет вечным

Военное присутствие США в Европе не будет вечным. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве, передает CNN.

«Вот почему наше послание европейским союзникам столь категорично: сейчас самое время инвестировать. Потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет длиться вечно», — отметил глава Пентагона.

Хегсет также подчеркнул важность присутствия американских сил на европейском континенте.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о намерении добиться повышения расходов Североатлантического альянса на оборону. Во время предвыборной кампании республиканец обещал добиться увеличения расходов НАТО на оборону до пяти процентов от ВВП.