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13:14, 14 февраля 2025Культура

Нагиев запустил курсы повышения самооценки за полтора миллиона рублей

Актер Нагиев запустил в Дубае курсы повышения самооценки за полтора миллиона
Ольга Коровина

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев запустил мастер-классы по личностному росту в Дубае. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным источника, в программе артиста существует три тарифа. Стоимость двухдневного интенсива составляет 310 тысяч рублей, недельного — 511 тысяч, а за VIP-занятия, которые длятся семь часов в небольших группах до восьми человек, клиенты платят полтора миллиона.

Помимо самого шоумена, над повышением самооценки и уровня актерского мастерства клиентов работают артисты Ксения Митрофанова и Александр Шульгин, а также сын Нагиева — Кирилл. Дмитрий присутствует на занятиях в каждой из программ: например, в недельном курсе он проводит два мастер-класса.

Издание уточняет, что цены на курсы Нагиева выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в 2024-м недельный интенсив стоил 400 тысяч рублей. При этом свободных мест в группах не остается. Следующий мастер-класс актера запланирован на март.

Ранее сообщалось, что в социальной сети TikTok завирусилось архивное видео с молодым Нагиевым, который дает интервью актрисе Юлии Меньшовой. Пользователи назвали артиста воплощением словосочетания «секс-символ».

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