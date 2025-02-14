Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 14 февраля 2025Силовые структуры

Напавшего с ножом на служительниц церкви россиянина арестовали на два месяца

В Подмосковье напавшего на служительниц церкви мужчину арестовали на два месяца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье мужчину, напавшего на служительниц церкви, арестовали на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, 35-летний житель Свердловской области ударил служительниц церкви священномученика Сергия Подольского по голове, после чего забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

С учетом сведений об отсутствии у обвиняемого места жительства на территории Московской области и данных о привлечении его ранее к уголовной ответственности за угрозу расправой и возможности скрыться от следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в отношении напавшего с ножом на служительниц церкви возбудили дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

      Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине

      Российская тревел-блогерша назвала одну дешевую страну для зимнего путешествия

      В сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма

      Известный телеведущий объявил о завершении 50-летней карьеры

      Глава Минобороны Германии назвал неприемлемой речь Вэнса

      Над Черным морем заметили украинский беспилотник

      Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

      Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

      Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше