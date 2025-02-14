Напавшего с ножом на служительниц церкви россиянина арестовали на два месяца

В Подмосковье напавшего на служительниц церкви мужчину арестовали на два месяца

В Подмосковье мужчину, напавшего на служительниц церкви, арестовали на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, 35-летний житель Свердловской области ударил служительниц церкви священномученика Сергия Подольского по голове, после чего забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

С учетом сведений об отсутствии у обвиняемого места жительства на территории Московской области и данных о привлечении его ранее к уголовной ответственности за угрозу расправой и возможности скрыться от следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в отношении напавшего с ножом на служительниц церкви возбудили дело.