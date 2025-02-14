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07:59, 14 февраля 2025Силовые структуры

В отношении напавшего с ножом россиянина на служительниц церкви возбудили дело

В Подмосковье возбудили дело в отношении напавшего на служительниц церкви
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Подмосковье возбудили дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области, напавшего на служительниц церкви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Мужчину подозревают в преступлении по статье о хулиганстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ход расследования дела взяла под контроль Подольская городская прокуратура.

Ранее, 13 февраля сообщалось, что вооруженный мужчина ударил по голове служительниц церкви священномученика Сергия Подольского, после чего забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями, разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых. Напавшего вычислили и задержали по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Махачкале мужчина выстрелил в спортсмена у школы единоборств.

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