Назван самый вредный для здоровья продукт

Гастроэнтеролог Уразакова: Сахар вызывает старение кожи и снижает иммунитет

Употребление сахара может навредить здоровью , заявила врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова. Самый вредный для здоровья продукт она назвала в беседе с Ufatime.ru.

По словам Уразаковой, последствия регулярного употребления сахара могут оказаться весьма серьезными. Врач обратила внимание на то, что сахар присутствует практически везде: в выпечке, напитках, соусах и в продуктах, которые кажутся полезными на первый взгляд.

Гастроэнтеролог рассказала, что сахар, прежде всего, повышает уровень глюкозы в крови. «Регулярное употребление сахара приводит к резким скачкам уровня глюкозы, что может привести к развитию инсулинорезистентности, а затем и к диабету второго типа», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Уразакова, калорийный сахар может привести к увеличению веса и повышает риск развития гипертонии, атеросклероза и других заболеваний сердца. Может он привести и к преждевременному старению кожи. «Сахар ускоряет процессы гликирования белков, что ведет к образованию морщин и потере эластичности кожи», — добавила она.

Помимо этого, говорит гастроэнтеролог, сахар является основной причиной кариеса, так как он создает благоприятную среду для размножения бактерий в полости рта, снижает иммунитет и из-за провоцируемого им выброса дофамина вызывает психологическую зависимость, которая сложно поддается контролю.

Ранее врач-гастроэнтеролог Саурабх Сети рассказал, что после отказа от избыточного потребления сахара результат станет заметен через две недели. По его словам, на лице и теле уменьшатся отеки и исчезнут прыщи.