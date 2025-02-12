Названы последствия отказа от избыточного потреблениия сахара

Гастроэнтеролог Сети: Отказ от сахара уменьшает отечность лица и фигуры

Уже через две недели после отказа от избыточного потребления сахара станут заметны первые положительные изменения в состоянии здоровья и во внешности, считает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сети. Его слова цитирует Times of India.

Специалист отметил, что избыточное потребление сахара влияет на общее состояние здоровья. Основными последствиями он назвал высокое кровяное давление, воспаление и заболевания сердца. По его словам, если отказаться от добавленного сахара хотя бы на две недели, улучшится общее состояние и самочувствие.

К тому же врач утверждает, что после отказа от избыточного потребления сахара в лучшую сторону меняется внешность: проходят прыщи и покраснения на коже, уменьшается отечность. Благодаря этому черты лица и фигура становятся более четкими. «Кроме того, отказ от сахара улучшает работу кишечника за счет восстановления его здорового микробиома», — подытожил Сети.

Ранее нутрициолог Мария Малахова рассказала, что отеки вызывает не только избыток сахара, но и соли. Такой же эффект, по ее словам, дает алкоголь.

