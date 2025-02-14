Названа доля заводивших служебный роман россиян

hh.ru: 30 процентов россиян заводили роман с коллегой на работе

Почти треть (30 процентов) россиян признались, что хотя бы раз за карьеру заводили роман с коллегой на работе, а у некоторых из них опыт подобных отношений был неоднократно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился незадолго до Дня всех влюбленных, с 1 по 7 февраля 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 3502 человека из разных российских регионов.

По итогам исследования выяснилось, что чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53 процента). На втором месте оказались работники сферы туризма и ресторанов (42 процента), а топ-3 замкнули менеджеры по продажам (41 процент). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в научных и образовательных учреждениях. О подобном опыте рассказали только 21 процент респондентов, занятых в этих сферах.

В региональном разрезе наиболее склонными к подобному виду отношений стали жители Санкт-Петербурга. В этом городе 42 процента опрошенных признались, что хотя бы раз заводили служебный роман. Чуть ниже показатель оказался у россиян из Новосибирской (40 процентов) и Ростовской (39 процентов) областей.

Доля заводивших служебные романы у мужчин оказалась выше, чем у женщин (34 против 28 процентов). Более половины (59 процентов) из тех, у кого были отношения на работе, рассказали, что это случалось лишь однажды. В то же время 41 процент россиян признались, что заводили отношения с коллегами несколько раз. Подобный ответ давали в основном представители высшего и среднего менеджмента (57 процентов), а также IT-специалисты и работники транспортно-логистической сферы (по 53 процента).

При этом для россиян непринципиально, из какого отдела их возлюбленная или возлюбленный. Служебные романы одинаково часто случаются между коллегами и из одного отдела, и из разных (по 50 процентов). Причем в 7 процентах случаев подобные отношения заводятся между руководителем и подчиненным. Как показали результаты опроса, любовь на работе редко заканчивается браком, а ее последствия в каждом четвертом случае приводили к увольнениям. Для 13 процентов россиян подобная история оборачивалась поиском новой работы для второй половинки. В то же время 12 процентов респондентов рассказали, что покидать основное место труда пришлось обоим возлюбленным.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к служебным романам. В ходе опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру», положительную оценку подобным романтическим связям дали более половины (53 процента) респондентов. Большинство граждан также считают, что увольнения из-за служебного романа и осуждения со стороны начальства бояться не стоит. Основными сложностями, которые могут возникнуть у пары при таких отношениях, россияне назвали перенос домашних конфликтов на работу и наоборот, а также риски сплетен в офисе.