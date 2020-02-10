Россияне раскрыли свое отношение к служебным романам

Более половины россиян (53 процента), рассказывая о служебных романах, заявили, что одобряют подобные отношения. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

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Согласно результатам опроса, 69 процентов не приходилось скрывать отношения от коллег и начальства. Однако большинство жителей страны все равно считают, что увольнения из-за служебного романа и осуждения со стороны начальства боятся не стоит. В сокрытии служебных романов призналась треть участников исследования. Четверть опрошенных считают такую линию поведения правильной.

Говоря о служебных романах, россияне раскрыли сложности, которые могут возникнуть у пары. Среди основных они назвали перенос домашних конфликтов на работу и наоборот. Также россияне обеспокоены по поводу сплетен в офисе.

Если россиянам приходится делать выбор между карьерой и отношениями, они предпочитают сохранять и то, и другое. Так, 62 процента уверены, что смогут совмещать работу и личную жизнь. Работу выбрали 24 процента опрошенных (при том женщины выбирали ее чаще мужчин), а отношения — 14 процентов.

Ранее почти половина россиян (44 процента) назвали поддержание хороших отношений с начальством лучшим способом заслужить повышение. Также, по мнению опрошенных, в строительстве карьеры помогут трудолюбие и усердие (42 процента) и наличие опыта работы в данной сфере (34 процента).

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