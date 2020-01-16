Россияне признались в недовольстве работой и зарплатой

Большинство россиян планируют сменить работу в 2020 году в первую очередь из-за недовольства зарплатой. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам опроса, уволиться собираются 74 процента опрошенных. 53 процента их них — из-за размера заработка. Еще четверть — хотят поменять сферу деятельности и «попробовать что-то принципиально новое».

Шесть процентов респондентов пожаловались на слишком большой объем работы. Еще 3,5 процента признались в плохих отношениях с начальством. Остальные 13 процентов выбрали вариант «Другое», который включает в себя неудобный график, удаленность от дома, смену места жительства и прочее.

В опросе участвовали три тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам декабрьского исследования ВЦИОМ, 80 процентов россиян оказались довольны своей жизнью. Своим материальным положением удовлетворена половина опрошенных. 59 процентов устраивает их работа.

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