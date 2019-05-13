Россияне признались в нежелании работать ради денег

Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наибольший процент удовлетворенности работой заметен в городах-миллионниках, где 93 процента опрошенных оказались довольны своим трудом. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 86 процентов, а в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек — 80 процентов.

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78 процентов респондентов заявили, что продолжили бы работать при отсутствии финансовой необходимости, из них около трети сменили бы сферу деятельности. О желании уволиться рассказали более 20 процентов опрошенных, причем почти половина таких ответов приходится на граждан старше 60 лет.

Большинство россиян назвали причиной выбора профессии обстоятельства (34 процента), собственные увлечения и интересы (30 процентов) и оплату труда в выбранной сфере (17 процентов). Почти две трети опрошенных убеждены, что быстрота и качество работы не повлияют на уровень их заработной платы.

В апреле 2018-го сообщалось, что 80 процентов россиян удовлетворены своей работой. «Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — отмечал руководитель практики политического анализа и консультирования центра Михаил Мамонов.

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