Россияне рассказали о наказаниях на работе

Чаще всего работников наказывают за ошибки, которые стали причиной материальных потерь компании. Об этом заявили 60 процентов работодателей, говорится в исследовании сервиса Rabota.ru, результаты которого опубликовало РИА Новости.

Примерно в половине случаев работников наказывают за опоздания — об этом заявили 53 процента работодателей. Также причиной штрафа на работе может стать недостача (21 процент), невыполнение плана (20 процентов) и жалобы клиентов (19 процентов).

Помимо этого, 11 процентов работодателей готовы наказать работников за несоблюдение техники безопасности, девять процентов — за нарушение дресс-кода, восемь процентов — за отлучку с места работы в неположенное время. Вредные привычки (семь процентов) и ненормативная лексика (пять процентов) также указаны в качестве причин для штрафа.

Отмечается, что системы штрафов используются в 52 процентах компаний России. В основном наказания применяются для воспитания чувства ответственности к работе — 27 процентов, а также для повышения дисциплины и качества работы — 25 и 24 процента опрошенных соответственно.

Чаще всего под штрафом имеются в виду вычеты из зарплаты: так ответили 55 процентов работников. Также популярным наказанием является лишение или урезание премий (36 процентов опрошенных).

В исследовании участвовали две группы респондентов: 3,5 тысячи представителей экономически активного населения России старше 18 лет и 903 представителя российских работодателей.

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