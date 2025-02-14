Названа версия отравления полсотни мигрантов в хостеле в Москве

Mash: Золотистый стафилококк мог стать причиной отравления в хостеле в Москве

Золотистый стафилококк мог стать причиной массового отравления в хостеле на юге Москвы. Версию назвал Mash в своем Telegram.

По данным источника канала, еду в хостел поставляло ООО «Енидем», которое выступало подрядчиком еще для нескольких столичных организаций.

Кроме того, из хостела на мусорные площадки начали массово выносить матрасы, потому что клопы якобы могут быть переносчиками опасной бактерии. Это подтверждается опубликованными кадрами.

Ранее появилась информация об отравлении 50 мигрантов со строительной площадки жилого комплекса «Обручева 30». Сообщалось, что рабочих накормили супом с курицей, после чего у них начались рвота и понос.