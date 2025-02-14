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10:36, 14 февраля 2025Россия

Полсотни мигрантов отравились в Москве

Mash сообщил об отравлении 50 мигрантов с московской стройки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве отравились полсотни мигрантов, живущих в хостеле «Гостиница РБК сервис». Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, все 50 пострадавших трудились на стройке жилого комплекса «Обручева 30». 13 февраля рабочих накормили супом с курицей от поставщика ООО «Енидем». Когда строители вернулись в хостел, у них началась рвота и понос. Пятерых госпитализировали. На месте работают десятки машин скорой помощи.

Ранее в Москве отравилась группа детей-танцоров, приехавших на конкурс. Все они проживали в отеле «Поречье». 1 февраля девять человек почувствовали себя плохо, а утром к ним приехала скорая помощь. Предположительно, причиной недомогания стала еда из доставки.

Кроме того, в Перми местные жители массово отравились продуктами из сети пекарен. В Следственном комитете сообщили, что отравления зафиксировали с 29 декабря. Точное число пострадавших в ведомстве не назвали.

ЖЗЛ
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