Полсотни мигрантов отравились в Москве

Mash сообщил об отравлении 50 мигрантов с московской стройки

В Москве отравились полсотни мигрантов, живущих в хостеле «Гостиница РБК сервис». Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, все 50 пострадавших трудились на стройке жилого комплекса «Обручева 30». 13 февраля рабочих накормили супом с курицей от поставщика ООО «Енидем». Когда строители вернулись в хостел, у них началась рвота и понос. Пятерых госпитализировали. На месте работают десятки машин скорой помощи.

Ранее в Москве отравилась группа детей-танцоров, приехавших на конкурс. Все они проживали в отеле «Поречье». 1 февраля девять человек почувствовали себя плохо, а утром к ним приехала скорая помощь. Предположительно, причиной недомогания стала еда из доставки.

Кроме того, в Перми местные жители массово отравились продуктами из сети пекарен. В Следственном комитете сообщили, что отравления зафиксировали с 29 декабря. Точное число пострадавших в ведомстве не назвали.