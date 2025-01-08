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11:07, 8 января 2025Силовые структуры

Россияне массово отравились продукцией из пекарни

СКР возбудил дело из-за массового отравления в Перми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Перми. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«Из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — сообщили в СКР, отметив, что точное количество пострадавших пока неизвестно.

В ближайшее время следователи осмотрят места происшествий, допросят руководство пекарни и потерпевших. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В конце декабря сообщалось, что 14 человек отравились обедом в Рамонском районе Воронежской области. Инцидент произошел в одной из корпоративных столовых.

Ранее стало известно, что в Москве дети отравились пельменями из магазина «ВкусВилл». После ужина у детей резко поднялась температура до 39 градусов и началась рвота. Участковый врач диагностировал отравление и выписал лекарства.

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